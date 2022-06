Martedì 14 giugno 2022 - 15:06

Bari, atterraggio d’emergenza per un Airbus Volotea da Mykonos

L'aereo diretto a Napoli ha avuto un guasto tecnico

Roma, 14 giu. (askanews) – Atterraggio di emergenza questa mattina nell’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari per un Airbus A319 della compagnia Volotea proveniente da Mykonos diretto a Napoli, che è stato dirottato sullo scalo barese per un guasto tecnico. Lo comunica in una nota la società Aeroporti di Puglia.“Immediata è stata l’attivazione delle procedure previste dal piano di emergenza aeroportuale – prosegue la società di gestione aeroportuale -. L’aeromobile, a bordo del quale c’erano 129 passeggeri, è atterrato pochi minuti dopo, regolarmente senza alcuna conseguenza. I passeggeri partiranno alla volta di Napoli con un altro aeromobile della stessa compagnia alle 14:30”.