Lunedì 13 giugno 2022 - 14:46

Roma, Alessandri: ottimo riapertura stazione Vigna Clara

La Regione Lazio va avanti con la "cura del ferro" sul territorio

CONDIVIDI SU:





















Roma, 13 giu. (askanews) – “Quella della riapertura della stazione di Vigna Clara è un’ottima notizia attesa da anni da migliaia di cittadini e che oggi finalmente si concretizza. Partiamo con 18 collegamenti al giorno verso San Pietro e Ostiense, convinti di dover già programmare per il 2023 un aumento delle corse. Un ringraziamento per questo importante traguardo va a Rete Ferroviaria Italiana, a Trenitalia e agli uffici regionali che in sinergia con Roma Capitale, hanno lavorato alacremente. La Regione va avanti con la cura del ferro su tutto il territorio, continuiamo a migliorare il settore della mobilità del Lazio, rendendolo ogni giorno migliore, più efficiente e moderno”. Così in una nota l’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.