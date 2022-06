Domenica 12 giugno 2022 - 12:18

Basilicata, presidente Bardi apre Stati Generali Mediterraneo e Rigenerazione

In programma a Viggiano (Pz) dal 16 al 18 giugno

Roma, 12 giu. (askanews) – Sarà il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ad aprire il forum degli “Stati Generali del Mediterraneo e della Rigenerazione”, in programma a Viggiano (PZ), dal 16 al 18 giugno.Promosso dalla Camera Forense Ambientale, Assoil School e Remtech Expo, si tratta del primo Focus nazionale altamente specializzato destinato all’incontro e al confronto, nell’ambito del quale condividere approfondimenti, studi, ricerche, visioni, innovazioni, progettualità, azioni, in materia di rigenerazione dei territori.Il Sud ospiterà il primo appuntamento. Si partirà dalla Basilicata, una regione centrale e determinante nelle politiche energetiche nazionali, sede di due importanti Centri Olio, uno dei quali è il più grande in terraferma d’Europa. Inoltre, la sua collocazione geografica la rende logisticamente interessante per costruire un dialogo con l’area del Mediterraneo divenuta, a seguito dei recenti accadimenti, ancor più strategica nella determinazione delle politiche energetiche e ambientali.