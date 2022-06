Venerdì 10 giugno 2022 - 12:41

YesMilano lancia nuova campagna di comunicazione internazionale

Punta a rafforzare reputazione città come polo della creatività

Milano, 10 giu. (askanews) – Proprio nei giorni in cui la città celebra la prima Milano Design Week del post emergenza sanitaria, con oltre 800 eventi diffusi in tanti quartieri, e la sessantesima edizione del Salone del Mobile, che dopo due anni torna alla formula originale con 20 padiglioni di Fiera Milano a Rho allestiti da un totale di 2.173 espositori (il 27% dei quali stranieri), YesMilano presenta la nuova campagna di comunicazione internazionale “Based in Milano” con l’obiettivo di rafforzare la reputazione di Milano come hub internazionale per il talento e la creatività. La campagna celebra le nuove generazioni che stanno contribuendo alla trasformazione della città e parla ai giovani di tutto il mondo invitandoli a scoprirla.Il messaggio che intende far passare è che essere “based in Milano”, formula che ormai caratterizza tante bio di creator locali e internazionali che hanno scelto la città per dare forma alle proprie passioni, significa vivere ed esprimere, ogni singolo giorno, creatività, stile e design, lasciandosi ispirare dall’energia che si respira nei quartieri, dagli incontri con le persone che li vivono e li animano. Il video, realizzato da No Text Azienda, un collettivo ‘based in Milano’ che opera nel settore audiovisivo, vede l’alternarsi di diversi talenti che hanno voluto testimoniare il loro supporto alla città.Un drago verde, l’iconica fontanella di Milano reinterpretata da Marcello Mosca, disegnatore e cofondatore di Frankenstein Magazine, prende vita davanti agli occhi del cantante Rkomi, dell’attrice Claudia Marsicano, delle chef Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri del ristorante Altatto, della bikepacker Clelia Ponteri, e davanti alle note delle ragazze e i ragazzi del gruppo di canto Giovani Cantori di Torino scelti dal brand di moda Cormio. La campagna è stata curata in collaborazione con Wunderman Thompson. Grazie al supporto della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, “Based in Milano” sarà promossa da una pianificazione di digital advertising in social media e programmatic geolocalizzata nelle maggiori città in Europa e Stati Uniti e rivolta a un pubblico under 30.La campagna, ha osservato l’assessora allo Sport Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva, “è dedicata ai giovani. Sia ai giovani che hanno già deciso di costruire a Milano il loro futuro, e che potranno sempre contare sul più ampio sostegno di questa Amministrazione, sia ai giovani che ci auguriamo lo decideranno in futuro, magari dopo essere venuti in visita a Milano come turisti. Milano è una città universitaria, con oltre 200mila studenti iscritti agli atenei cittadini, di cui più di 20mila sono stranieri: possiamo dire che gli studenti sono il primo stakeholder della nostra città. Questo giustifica il nostro costante impegno a portare Milano ad essere sempre più ‘a misura di giovane’, sostenibile, interconnessa, digitale, inclusiva e accessibile”.