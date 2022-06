Venerdì 10 giugno 2022 - 09:06

Proseguono le ricerche dell’elicottero sparito con 7 persone a bordo

Perse le tracce sull'Appennino modenese

CONDIVIDI SU:





















Bologna, 10 giu. (askanews) – Ancora nessuna traccia dell’elicottero con a bordo sette persone (il pilota, italiano di 33 anni, quattro imprenditori turchi e due libanesi) di cui si sono perse le tracce ieri in tarda mattinata dopo il suo decollo dall’aeroporto di Tassignano in provincia di Lucca e diretto nel vicentino. Le ricerche da parte della Protezione civile con l’ausilio di elicotteri dei vigili del fuoco sono proseguite fino a notte fonda e sono riprese stamattina all’alba.Il velivolo è sparito dai radar ieri mattina, l’ultima cella agganciata dal cellulare del pilota è stata rinvenuta sull’Appennino modenese, nella zona di Pievepelago, proprio dove si è registrata una forte perturbazione in quelle ore.Da tre giorni l’elicottero noleggiato dall’azienda reggiana Electric80 faceva la spola tra Lucca – dove è in corso la fiera “It’s Tissue” – a Treviso. Portava gli acquirenti stranieri in Veneto a vedere alcuni macchinari industriali.Pat/Int14