Venerdì 10 giugno 2022 - 16:42

Covid, Rezza: lieve inversione tendenza, torna a salire incidenza

Massima prudenza e soprattutto vaccinarsi

Roma, 10 giu. (askanews) – “Questa settimana si nota una lieve inversione di tendenza con un aumento del tasso di incidenza di casi di Covid-19 nostro Paese e l’incidenza si fissa intorno a 222 casi per centomila abitanti, resta invece sotto l’Unità, per la precisione a 0,75 l’Rt”. Lo spiega il direttoire generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza nel consueto video a commento dei dati settimanali del monitoraggio della cabina di regia sulla situazione epidemiologica del Paese.“Il tasso di occupazione dei postiin area medica e in terapia intensiva – prosegue – è rispettivamente al 6,6 e al 2,2 per cento, quindi si osserva un ulteriore tendenza alla decongestione delle strutture sanitarie”.“L’evoluzione della situazione epidemiologica – sottolinea – fa sì che sia bene continuare a mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza e soprattutto completare il ciclo vaccinale. Ricordiamo a questo proposito una quarta dose per le persone anziane o particolarmente fragili. Naturalmente è sempre bene continuare a monitorare la situazione, soprattutto ciò che avviene negli altri Paesi europei”.