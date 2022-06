Venerdì 10 giugno 2022 - 17:55

Covid, 21.554 casi nelle ultime 24 ore. 63 decessi

In terapia intensiva in tutto 196 pazienti

Roma, 10 giu. (askanews) – E’ di 21.554 nuovi casi il bilancio di contagi da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 63 i decessi. Gli attualmente positivi sono 623.421, 619.063 dei quali in isolamento domiciliare, 4.162 ricoverati con sintomi e 196 in terapia intensiva dove gli ingressi del giorno sono 24.