Giovedì 9 giugno 2022 - 16:25

Processo ex segretaria Davigo, disposto esame grafologico

Parte offesa del procedimento è l'ex procuratore di Milano

Roma, 9 giu. (askanews) – Un esame grafologico sulla lettera che accompagnava i verbali d’interrogatorio di Piero Amara nei quali si faceva riferimento alla cosiddetta ‘Loggia Ungheria’. L’accertamento è stato disposto dal tribunale di Roma, dopo che alla scorsa udienza, il gup Nicolò Marino aveva disposto indagini suppletive nell’ambito del procedimento nei confronti dell’ex segretaria di Piercamillo Davigo, Marcella Contrafatto. Nel procedimento, in cui si ipotizza il reato di calunnia – si ricorda – figura come parte offesa l’ex procuratore capo di Milano Francesco Greco.Insieme al verbale di interrogatorio dell’avvocato Amara, come scrivevano i giudici del Riesame di Roma, c’era “un biglietto anonimo in cui tra l’altro si affermava che il verbale in questione era stato ben tenuto nascosto dal procuratore di Milano Francesco Greco ‘chissà perché’ e che in ‘altri verbali c’è anche lui’ (parte manoscritta volta verosimilmente a evidenziare che da alcuni verbali di interrogatorio risulta la presenza del dottor Greco)”. In programma per le prossime udienze l’esame di alcuni consiglieri del Csm e altre figure istituzionali, fra cui il vicepresidente David Ermini, il consigliere Giuseppe Cascini e il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra.