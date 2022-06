Giovedì 9 giugno 2022 - 13:57

Lazio, Zingaretti: da Pescia Romana a Minturno in bici

La regione avrà la ciclomare, un progetto bellissimo

Roma, 9 giu. (askanews) – “Ecco la nuova pista ciclabile Fregene Maccarese realizzata dal Comune di Fiumicino. Come Regione Lazio in questi anni abbiamo investito 40 milioni di euro per le piste ciclabili. E ora vogliamo realizzare un sogno. La ciclomare dal Colosseo al Litorale della nostra regione. Sarà la più bella d’Italia”. Parole del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che torna a parlare della ciclomare, una ciclabile che percorrerà la costa laziale e ne parla in occasione dell’inaugurazione della pista ciclabile “Fiumicino – Maccarese”.“Abbiamo un importante progetto giá finanziato, quello della ciclo mare. Una pista ciclabile che, con il contributo dei comuni, vuole unire a nord Montalto di Castro e Pescia Romana fino a sud, a Minturno. E’ un progetto bellissimo, abbiamo trovato le risorse, ora lavoreremo per dare al Lazio il record di avere una pista ciclabile lungo tutta la sua costa” ha spiegato ricordando il periodo della pandemia che “ci ha insegnato non dobbiamo dimenticare l’importanza della qualitá della vita, la mobilitá ciclabile, l’attenzione per il vivere all’aria aperta” e con la ciclabile inaugurata oggi “da Fiumicino – ha detto – parte un segnale importante, qui siamo ormai a oltre 30 chilometri di ciclabile, oggi abbiamo inaugurato un percorso ciclabile che porta dalla stazione ferroviaria di Maccarese fino alla spiaggia”.