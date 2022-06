Giovedì 9 giugno 2022 - 14:43

Fedriga: i primi a firmare progetto bandiera idrogeno verde

"Siamo capofila a livello nazionale"

Trieste, 9 giu. (askanews) – “Sono contento che siamo stati i primi a firmare uno dei progetti bandiera”. Così Massimiliano Fedriga, presidente Fvg e della Conferenza delle Regioni, sui protocolli relativi all’idrogeno verde. “Oltretutto siamo capofila a livello nazionale con la Hydrogen Valley ma siamo unici anche a livello europeo con HV transfrontaliera: Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, unica esperienza in Europa”.Fedriga ha aggiunto che “oltre ai finanziamenti che si svilupperanno da qui ai prossimi anni, quello fatto ieri insieme a Draghi – ha sottolineato il presidente – è l’inizio di un percorso, ma noi già nella legge di assestamento metteremo i primi milioni per andare a sviluppare tutta la filiera dell’idrogeno in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo deciso questa opzione di progetto bandiera ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina però abbiamo visto quanto è strategico, e oggi ancora di più – ha concluso – la differenziazione degli approvvigionamento energetici”.