Mercoledì 8 giugno 2022 - 15:22

Roma, Gualtieri: stop a tavolino selvaggio con multe e rimozioni

"Ieri al Pantheon in 3 ore 26mila euro di multe"

Roma, 8 giu. (askanews) – Basta ‘tavolino selvaggio’ in strade e piazze della Capitale: da ieri pomeriggio è al lavoro una task force della polizia locale, al suo primo giorno di lavoro, ha elevato sanzioni da capogiro in piazza del Pantheon dove quasi nessuno degli esercizi è risultati in regola con le occupazioni di suolo pubblico. Il risultato: ben 26mila euro di multe in totale per 11 verbali in appena tre ore di controlli. Sono stati elevate sanzioni da 5mila euro per occupazione abusiva del suolo pubblico e 6 da 173 euro per non aver ottemperato alle prescrizioni relative alla concessione (art. 20 Codice della Strada), con la diffida per i trasgressori al ripristino dello stato dei luoghi. Ad essere sottoposte a controllo sono state 10 attività di somministrazione, un negozio di alimentari e un albergo e sono stati liberati circa 100 mq di occupazione abusiva di suolo pubblico.La nuova attività di controllo e decoro è stata presentata in Campidoglio dal sindaco di Roberto Gualtieri insieme all’assessora alle Attività produttive Monica Lucarelli e al comandante della Polizia locale Ugo Angeloni. “Abbiamo trovato una situazione di estrema gravità – ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri – e scelto quindi di mettere in campo una stretta contro l’abusivismo relativo all’utilizzo delle OSP, di superare una procedura piuttosto lunga e accidentata per un’azione di contrasto immediata, luogo per luogo”.Una situazione che, secondo Gualtieri, “ha un impatto negativo sulla qualità della vita e del decoro, nelle strade e nelle piazze della città, a partire dal centro storico ma non solo. Che danneggia il commercio, coloro che rispettano le regole e si trovano ad affrontare una competizione sleale”.“Ieri il nucleo speciale composto da 25 agenti ha controllato tutte le occupazioni di suolo pubblico a piazza della Rotonda al Pantheon. In sostanza il 100% dei controlli ha evidenziato irregolarità e, per la prima volta, le rimozioni sono state contestuali al verbale – ha spiegato il sindaco -. Si proseguirà adesso senza sosta, con un’azione repressiva più dura e determinata per ripristinare una situazione di legalità e di decoro. E spero – ha concluso il primo cittadino – che i comportamenti si adeguino rapidamente a questo nuovo metodo che abbiamo inaugurato ieri con successo”.(Segue)