Mercoledì 8 giugno 2022 - 16:28

Piemonte si aggiudica il progetto bandiera Hydrogen valley

Siglato a Palazzo Chigi il via ai fondi del Pnrr

Torino, 8 giu. (askanews) – Potenziare lo sviluppo di energie alternative in particolare attraverso l’idrogeno: è una delle sfide del futuro che vale quasi 4 miliardi di euro di risorse del Pnrr per l’Italia e il Piemonte, insieme a Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Basilicata sarà punto di riferimento nazionale per questo settore.Lo ha definito il protocollo per le Hydrogen Valley siglato oggi a Roma a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente del Consiglio, dai 5 presidenti di Regione, con il ministro per gli Affari Regionali e il ministro per la Transizione ecologica. Una sfida più che mai attuale nel contesto internazionale che vede l’autonomia di approvvigionamento energetico una delle criticità e priorità principali per la tenuta e lo sviluppo economico.“Il Piemonte è una delle cinque Regioni in Italia scelte dal Governo per investire sull’idrogeno – sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio -. La nostra candidatura è stata accolta. Questo vuol dire investimenti prioritari del Pnrr, recupero di aree industriali dismesse, nuova occupazione e rispetto dell’ambiente. Il Piemonte ritorna protagonista nelle politiche industriali del nostro Paese”.L’obiettivo è di portare sul territorio una prima tranche di 70 milioni di euro di risorse del Pnrr sulle varie linee di finanziamento che riguardano l’idrogeno. Altri 80 milioni saranno investiti dalla Regione stessa attraverso le risorse europee del Fesr.“Finalmente si parte. E questo è solo l’inizio – sottolinea l’assessore all’Ambiente Energia e Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati -. Un progetto che non solo cambierà l’approvvigionamento e l’utilizzo dei carburanti in Piemonte ma che porterà, oltre ad importanti ricadute occupazionali, indubbi benefici ambientali. Sviluppare la tecnologia dell’idrogeno, aggiunge, è fondamentale sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, industriale e dei trasporti al 2050, sia per sostenere le filiere industriali e i punti di forza presenti sul nostro territorio.