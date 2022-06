Mercoledì 8 giugno 2022 - 12:48

Covid, in Veneto +1.966 positivi e 4 decessi nelle 24 ore

26.802 in isolamento

CONDIVIDI SU:





















Venezia, 8 giu. (askanews) – Sono 1.966 i nuovi positivi a coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore a fronte di 4 decessi, in isolamento sono 26.802 persone. Lo comunica il bollettino covid diffuso dalla Regione Veneto.In area non critica i ricoverati sono 216 (+9), 9 in terapia intensiva (-1).