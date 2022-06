Mercoledì 8 giugno 2022 - 17:29

Covid, in Lombardia 3.158 nuovi positivi (11,1%) e 5 decessi

Calano ricoveri: -3 nelle terapie intensive, -7 nei reparti ordinari

Milano, 8 giu. (askanews) – Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati cinque decessi per il Covid-19 e 3.158 nuovi positivi: l’11,1% dei 28.243 tamponi effettuati. Lo ha comunicato Regione Lombardia nel suo report quotidiano, dal quale risulta che continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3, attualmente ci sono 27 pazienti) e, a differenza di ieri, anche quelli nei reparti dedicati (-7), dove sono in cura complessivamente 486 persone.Milano è sempre la prima provincia per nuovi positivi: 1.089, di cui 524 in città. Seguono Brescia (429), Monza (301), Varese (226), Bergamo (201), Como (183), Pavia (160), Lecco (98), Cremona (89), Mantova (95), Lodi (71) e Sondrio (32).