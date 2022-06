Martedì 7 giugno 2022 - 17:48

Toscana, Stella (Fi): i pronto soccorso sono al collasso

"Carenza di personale del 25%"

Firenze, 7 giu. (askanews) – “In Toscana i pronto soccorso sono al collasso, c’è una carenza di personale del 25% degli organici, mancano circa 200 medici nel comparto della medicina d’emergenza, e come se non bastasse in questi giorni si stanno susseguendo dimissioni a raffica di personale impiegato nei pronto soccorso. Solo a Firenze, nell’ultimo anno, 20 medici sono fuggiti dai pronto soccorso. Andare avanti di questo passo non è concepibile, occorrono più assunzioni per garantire il turn over ed evitare turni massacranti”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.“Questa carenza di personale sanitario presso i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione era già grave prima della pandemia – ricorda Stella – e, chiaramente, la situazione si è resa ancora più grave con il Covid 19. Secondo quanto denuncia l’Anaao-Assomed, lo stress lavorativo tra il personale dei pronto soccorso ha raggiunto livelli enormi, e si prevedono altre defezioni. Un problema già grave in sé, che rischia di assumere una dimensione drammatica in vista del periodo estivo. Invece di fare tagli, la Regione Toscana investa sul personale e faccia assunzioni, visto che mancano 1200 tra infermieri e Oss, e circa 700 medici su tutto il territorio regionale”.