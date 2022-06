Martedì 7 giugno 2022 - 17:23

Terra Fuochi,Carfagna: lo Stato non vi lascerà soli

Garantire sicurezza dei cittadini

Napoli, 7 giu. (askanews) – Questo pomeriggio il ministro per il Sud Mara Carfagna ha partecipato a Caivano (Napoli) al Tavolo istituzionale convocato per potenziare e irrobustire gli interventi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo “Dalla Terra dei Fuochi a giardino d’Europa”. L’incontro si è tenuto nella chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde, parrocchia di don Maurizio Patriciello, prete noto per le sue battaglie anti camorra e contro lo sversamento e i roghi di rifiuti tossici nella cosiddetta Terra dei fuochi.“Per inserire il sistema di videosorveglianza nel contratto e per rafforzarlo, lo sottoscriverà anche il ministero dell’Interno attraverso la prefettura di Napoli. – spiega la Carfagna a Caivano – Irrobustiamo il Cis anche inserendo alcuni progetti che all’inizio erano stati esclusi e che invece consideriamo meritevoli di attenzione. Offriremo a tutti gli amministratori un vademecum per aiutarli a utilizzare correttamente questi soldi e nel minor tempo possibile, perché conosciamo le vostre difficoltà, vogliamo fare di tutto per aiutarvi e assistervi”.“Vogliamo mandare un messaggio ai cittadini: qui lo Stato c’è e non vi lascerà soli. Il modo migliore perché i cittadini possano avvertire la presenza dello Stato è che lo Stato garantisca la loro sicurezza. Lo abbiamo fatto proteggendo don Maurizio che è oggetto di intimidazioni gravi e inaccettabili, lo facciamo in maniera più completa inserendo nel Cis il finanziamento per oltre un milione di euro per un moderno sistema di videosorveglianza con uno sguardo particolare sul Parco verde così come giustamente richiesto e reclamato a gran voce da don Maurizio”. “Questa comunità dev’essere profondamente grata a don Patricello, dev’essere profondamente riconoscente a quest’uomo di fede che ha avuto la forza di portare qui sul territorio il Governo, finanziamenti importanti e di metterli a sistema per la rinascita del territorio” conclude.