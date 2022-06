Martedì 7 giugno 2022 - 16:34

Scuola, ricorso Codacons su mascherine a studenti: Tar si riserva

"Prospettata irragionevolezza della misura adottata"

Roma, 7 giu. (askanews) – Il Tar del Lazio si è riservato di decidere in merito al ricorso promosso dal Codacons contro gli atti del Governo che, nel settore della scuola, hanno imposto l’obbligo della mascherina fino al termine dell’anno scolastico. I giudici della III sezione Quater potrebbero accogliere la richiesta dell’associazione ed intervenire con una ordinanza dal carattere urgente entro i prossimi giorni. Oppure pubblicare una sentenza, ma sicuramente con tempi più lunghi. Allo stato – spiegano i legali del Codacons – non abbiamo ricevuto comunicazione. Nell’udienza è stata propsettata la irragionevolezza della misura adottata nei confronti degli studienti, grandi e piccoli. “Quando invece negli ambienti di lavoro la situazione è tornata alla normalità”, si aggiunge. L’Avvocatura dello Stato, per contro, ha sottolineato l’importanza delle misure di prevenzione nella lotta al Coronavirus.