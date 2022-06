Martedì 7 giugno 2022 - 14:34

Roma, Assessore Patrimonio: sbloccati contributi all’affitto

Zevi: erogheremo fondi 2020 in poche settimane

Roma, 7 giu. (askanews) – Promessa mantenuta, “la mia prima promessa da assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di #Roma Capitale: sbloccare le decine di milioni di euro del contributo all’affitto, inspiegabilmente incagliate per anni negli uffici del Dipartimento dopo il trasferimento dalla Regione Lazio.Decine di migliaia di cittadini che dovevano ricevere un sostegno alla locazione e che invece sono stati fino a oggi costretti a chiedere come fosse una concessione ciò che era ed è un loro diritto, col rischio di perdere il tetto sopra la testa”. Lo annuncia l’assessore capitolino al Patrimonio Tobia Zevi, che spiega che “da oggi cambia completamente la musica: erogheremo i soldi in poche settimane e la presentazione delle pratiche sarà sempre digitale, come è ovvio che sia nel 2022. Senza dimenticare chi non ha il computer: saranno a disposizione i Punti Roma Facile, quattro linee telefoniche informative e un indirizzo email dedicato, oltre allo sportello di piazza Giovanni da Verrazzano”.Zevi spiega che si comincerà col 2020, “”poi 2019 e nel frattempo Bando 2021. Lavoriamo sul welfare abitativo come pilastro complementare dell’edilizia residenziale pubblica. Oggi è una bella giornata per tante migliaia di nostre concittadine e nostri concittadini e anche per noi che riusciamo a risolvere uno dei tanti buchi scandalosi lasciati aperti da chi ci ha preceduto”, conclude.