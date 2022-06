Martedì 7 giugno 2022 - 14:19

L’ultima campanella suona domani in 10 regioni

Terza Media dalla prossima settimana, Maturità dal 22 giugno

Roma, 7 giu. (askanews) – Ultimi giorni di scuola per la maggior parte delle scuole italiane: l’ultima campanella dell’anno suonerà infatti domani in 10 Regioni, in 3 giovedì e in altre 3 Regioni venerdì. Poi per i ragazzi degli ultimi anni di Medie e Superiori scatterà il periodo degli esami, che dopo due anni di pandemia tornano quasi alla normalità.Il calendario del termine delle lezioni varia da regione a regione: Alto Adige: 16 giugno 2022 Abruzzo: 8 giugno 2022 Basilicata: 8 giugno 2022 Calabria: 9 giugno 2022 Campania: 8 giugno 2022 Emilia Romagna: 4 giugno 2022 Friuli Venezia Giulia: 11 giugno 2022 Lazio: 8 giugno 2022 Liguria: 10 giugno 2022 Lombardia: 8 giugno 2022 Marche: 4 giugno 2022 Molise: 8 giugno 2022 Piemonte: 8 giugno 2022 Puglia: 9 giugno 2022 Sardegna: 8 giugno 2022 Sicilia: 10 giugno 2022 Toscana: 10 giugno 2022 Trentino: 11 giugno 2022 Umbria: 9 giugno 2022 Valle d’Aosta: 8 giugno 2022 Veneto: 8 giugno 2022 ESAME DI TERZA MEDIA – Già da lunedì della prossima settimana in molte scuole partiranno gli esami scritti di Terza Media, le cui prove sono stabilite dai singoli istituti e dovranno terminare, orali compresi, entro il 30 giugno.ESAME DI MATURITÀ – Gli studenti dell’ultimo anno delle Superiori, circa 490mila, inizieranno invece a prepararsi per la Maturità. Le date degli scritti sono stabilite a livello nazionale: prima prova mercoledì 22 giugno, seconda prova giovedì 23 giugno. Gli orali invece inizieranno successivamente nella data designata per ogni scuola dalle varie Commissioni d’esame.Sav/Gca