Martedì 7 giugno 2022 - 15:01

Euregio fa scuola, premiate le scuole vincitrici al Muse di Trento

Fugatti: giovani al centro presidenza trentina dell'Euregio

Roma, 7 giu. (askanews) – Euregio fa scuola è il progetto che mira a fornire agli alunni una risposta alla domanda: “Sai cos’è l’Euregio?”. Con l’aiuto del progetto, gli studenti possono riflettere attivamente sulla cooperazione transfrontaliera e partecipare alla sua definizione. Nato sotto la presidenza tirolese, da quest’anno è stato esteso a Trentino e Alto Adige. Le classi scolastiche dell’intera Euregio che hanno completato le unità didattiche sui vari temi, come la storia, la mobilità o la lingua dell’Euregio Tirolo, Alto Adige, Trentino, e che hanno poi messo in pratica le loro conoscenze in modo creativo, hanno potuto vincere un “assegno Euregio fa scuola” di 500 euro da destinare alle attività scolastiche, che è stato consegnato alle scuole oggi durante la cerimonia di premiazione al Museo delle Scienze – MUSE di Tento.All’evento hanno partecipato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento e presidente Euregio, Beate Palfrader, assessore all’Educazione del Land Tirolo, Gertrud Verdorfer, direttrice Ripartizione pedagogica tedesca della Provincia autonoma di Bolzano, Edith Ploner, direttrice Direzione istruzione ladina della Provincia autonoma di Bolzano, Patrizia Famà, sostituto direttore, Ufficio programmi per il pubblico del MUSE e Marilena Defrancesco, segretario generale Euregio.“L’estensione del progetto Euregio fa scuola a Trentino e Alto Adige è un segno di come l’Euregio intenda essere sempre più collaborativa e trasversale sui temi che interessano in particolare i giovani che sono uno dei temi centrali della presidenza trentina dell’Euregio e ne rappresentano il futuro”, sottolinea il presidente Fugatti.“L’Euregio significa cooperazione e coesione al di là dei confini nazionali. L’obiettivo del progetto ‘Euregio fa scuola’ è che gli alunni del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino superino i confini culturali e linguistici tra le nostre parti del Paese e imparino a conoscere il significato dell’Euregio”, sottolinea il capitano del Tirolo Günther Platter.Scuole e classi vincitrici in Trentino: – Istituto Comprensivo Trento 1, classe 3D – Istituto Comprensivo Strigno e Tesino, classe 2E – Istituto Comprensivo di Levico Terme, classe 5D Scuole e classi vincitrici in Alto Adige: – Istituto del Sacro Cuore Mühlbach, classe 3A – Istituto del Sacro Cuore Mühlbach, classe 3C – Scuola primaria Badia, classi 4 e 5 Scuole e classi vincitrici in Tirolo: – Scuola primaria Kufstein Stadt – Scuola secondaria di primo grado Sillian, classe 4A – Scuola secondaria di primo grado Matrei am Brenner Dopo il successo dell’avvio in Tirolo, la seconda edizione di “Euregio macht Schule” è stata estesa quest’anno alle classi scolastiche dell’Alto Adige e del Trentino. Per favorire lo scambio e la conoscenza tra gli alunni dei tre territori, oggi si è svolta al MUSE di Trento la cerimonia di premiazione e la mostra dei poster vincitori. Dopo la cerimonia di premiazione, le classi hanno potuto visitare insieme il MUSE e approfondire la conoscenza reciproca.“Con la piattaforma di apprendimento interattiva, offriamo agli alunni delle tre parti del Paese un modo semplice e giocoso per conoscere l’Euregio. In questo modo, creiamo consapevolezza per l’Euregio e la cooperazione transfrontaliera. Sono lieto che numerose scuole del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino abbiano approfittato di questa offerta e abbiano dimostrato le loro conoscenze e, soprattutto, la loro creatività nel concorso”, afferma l’assessore Palfrader. Il concorso Euregio fa scuolaNell’ambito di “Euregio fa scuola”, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, insieme all’Università di Scienze della Formazione del Tirolo e alla Direzione dell’Istruzione del Tirolo, ha sviluppato la piattaforma di apprendimento interattiva euregio.ph-tirol.at, che mette a disposizione di insegnanti e alunni dieci moduli sull’Euregio da utilizzare in classe. Grazie al portale web bilingue di nuova concezione, anche gli alunni dell’Alto Adige e del Trentino hanno la possibilità di conoscere meglio l’Euregio. Le unità coprono la storia, la lingua, la musica e il futuro dell’Euregio. Inoltre, la piattaforma offre anche una serie di storie, quiz, immagini e giochi. Nell’ambito del progetto, è stato indetto un concorso in cui le classi hanno inviato i loro poster creativi e sono state giudicate da giurie di esperti. Le classi vincitrici hanno potuto ricevere personalmente i loro “assegni Euregio fa scuola” oggi a Trento. L’edizione 2021-2022 ha visto la partecipazione di 53 classi dei 3 territori: tra questi, 3 giurie territoriali, composte da esperti e personalità del mondo della scuola, hanno selezionato i 9 poster vincitori, 3 per territorio.