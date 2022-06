Martedì 7 giugno 2022 - 16:52

Covid, 28.082 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 70 decessi

Tasso di positività al 12%

CONDIVIDI SU:





















Roma, 7 giu. (askanews) – Sono 28.082 i nuovi contagiati da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia. 70 i decessi. Lo evidenzia il bollettino quotidiano del ministero della Salute sui dati della pandemia. Con 233.553 i tamponi processati,il tasso di positività è al 12%. Gli attualmente positivi sono 628.977, la stragrande maggioranza in isolamento domiciliare. 4.342 i ricoverati con sintomi e 219 quelli in terapia intensiva.