Martedì 7 giugno 2022 - 16:51

Consumi, Coldiretti Veneto: il 10 giugno protesta “Pentole vuote”

Carrelli misurati per aumento costi

Venezia, 7 giu. (askanews) – “Se i prezzi per le famiglie corrono l’aumento dei costi colpisce duramente l’intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne dove più di 1 azienda agricola su 10 (11%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività ma ben circa 1/3 del totale nazionale (30%) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dell’aumento dei costi di produzione, secondo il Crea”.E’ quanto afferma Coldiretti Veneto in riferimento all’iniziativa organizzata dalle associazioni dei consumatori “Protesta delle pentole vuote” in programma il 10 giugno su tutto il territorio nazionale che interessa anche il Veneto con una mobilitazione sulla Piazza delle Biade a Vicenza. Agricoltori e consumatori sono l’anello debole della catena – aggiunge Coldiretti – di fronte agli aumenti dei prezzi del carrello torna la lista della spesa in 4 famiglie su 10 (38%) ma si va anche a caccia delle promozioni (38%), si guarda con più attenzione anche al rapporto prezzo/kg di prodotto degli alimenti (47%) e soprattutto si taglia il superfluo (48%) a tavola”.