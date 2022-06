Martedì 7 giugno 2022 - 14:28

Consiglio Lazio, Vincenzi: contributi economici, ecco i comuni

Ok all'elenco degli enti locali ammessi

Roma, 7 giu. (askanews) – L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha approvato l’elenco degli enti locali ammessi all’Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2022 e il 30 settembre 2022. Sono state approvate le iniziative di 194 Comuni, 2 Province, 2 Municipi di Roma Capitale per un totale di 480.371 euro.“Con questo contributo andiamo a finanziare le attività degli enti locali legate al mondo della cultura, dello sport, del sociale. In questa fase post emergenza sanitaria l’estate può essere un motore di ripresa per la nostra collettività. È importante valorizzare i nostri territori, le fiere, le sagre, le feste in musica, sono parte della nostra storia e delle nostre radici. Grazie ai componenti dell’Ufficio di Presidenza e al personale degli uffici per il lavoro svolto” ha spiegato Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. La delibera che approva l’elenco sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.