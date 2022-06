Lunedì 6 giugno 2022 - 11:59

Vaiolo scimmie, Moratti: situazione non paragonabile al Covid

"In Lombardia 13 casi accertati, nessuno è grave"

Milano, 6 giu. (askanews) – Sono 13 i casi accertati di vaiolo delle scimmie in Lombardia. Lo ha riferito la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti, che ha subito messo in chiaro: “La situazione è assolutamente sotto controllo e non è affatto paragonabile alla situazione Covid”.I 13 casi finora accertati, ha aggiunto l’assessore lombardo, riguardano “tutti maschi che sono stati all’estero o che hanno avuto rapporti con persone in arrivo da paesi esteri. Sono tutti casi non gravi, in cura domiciliare, di età compresa tra i 22 e 55 anni”.Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore generale dell’assessorato al welfare, Giovanni Pavesi: “Attenzioniamo il fenomeno, tutti i casi sono tracciati e non c’è nessuna situizione di preoccupazione nè di allarme. Sono tutte casi diagnoticati e destinati alla guarigione. Nessuno è in pericolo di vita”.