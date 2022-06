Lunedì 6 giugno 2022 - 17:53

Lazio, D’Amato: è importante avere vaccini aggiornati

Situazione migliora, ma stiamo monitorando la variante portoghese

Roma, 6 giu. (askanews) – Sul fronte covid “la situazione sta andando verso una diminuzione del numero dei casi anche se guardiamo con particolare attenzione ciò che sta accadendo con questa nuova variante, la variante portoghese”. Lo ha spiegato l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, a margine di un evento sottolineando che “potrebbe comportare un nuovo innalzamento della curva, ma la cosa importante è avere per l’autunno i vaccini aggiornati. Da mesi ci aveva detto che sarebbe avvenuto e questo deve avvenire in autunno altrimenti avremo qualche difficoltà in più. Il virus continua a mutare e le varianti sono diffusive, quindi se non abbiamo i vaccini aggiornati c’è qualche problema in più. Sulla questione non c’è al momento alcuna comunicazione, solo in via verbale da fonti del Ministero ci dicono che in autunno dovremmo avere questi vaccini”.