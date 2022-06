Lunedì 6 giugno 2022 - 17:41

Covid: in Lombardia 893 nuovi casi positivi e 13 morti

Aumentano i ricoveri (+9). In calo i posti in terapia intensiva (-3)

Milano, 6 giu. (askanews) – Sono 893 i nuovi casi positivi al Covid e 13 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo quanto riferisce la Regione nel bollettino giornaliero sulla base dei 9.983 tamponi processati, aumentano i ricoveri in ospedale (485, 9 più di ieri) mentre risultano in calo i posti letto in terapia intensiva (31, 3 meno di ieri). Il numero dei morti dall’inizio della pandemia è pari a 37.893.626.