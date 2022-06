Giovedì 2 giugno 2022 - 15:22

Sileri: 20 casi di vaiolo delle scimmie in Italia, imparagonabile al Covid

"Dei 20, 19 hanno storia di viaggio in zone con catene di contagio"

Milano, 2 giu. (askanews) – “Ad oggi il numero di casi di vaiolo delle scimmie in Italia è esiguo, 20 per l’esattezza di cui 19 con una storia di viaggio in zone dove sono state evidenziate catene di contagio, e in un solo caso sembrerebbe esservi stata una trasmissione locale. Visti i tempi di incubazione del virus vi potrà essere nelle prossime settimane un ulteriore aumento di casi ma non arriveremo certamente a nulla di paragonabile al Covid, per la natura specifica del virus, per le modalità di contagio, per la minore gravità delle manifestazioni cliniche, e per la disponibilità di cure e di un vaccino specifico”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Radio Cusano Campus, precisando che “ministero e Istituto superiore di sanità seguono con attenzione l’evolversi della situazione ma gli eccessivi allarmismi sono ingiustificati”.Red-Alp/Int5