Venerdì 27 maggio 2022 - 18:56

Vaiolo delle scimmie, primo caso sospetto in Liguria

Una 24enne appena rientrata dalle Canarie

Genova, 27 mag. (askanews) – Primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie in Liguria. L’ospedale San Martino di Genova ha reso noto che, presso la clinica di Malattie Infettive, sono in corso gli approfondimenti per registrare il primo caso sul territorio ligure di vaiolo delle scimmie. La patologia sarebbe stata riscontrata su una donna di 24 anni residente nel levante ligure, rientrata lunedì scorso dalle Canarie e ora ricoverata nel reparto diretto da Matteo Bassetti. Sono in corso gli accertamenti per confermare la diagnosi.Fos/Int2