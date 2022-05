Domenica 15 maggio 2022 - 17:24

I nuovi casi in Italia scendono oggi a 27.162 con 62 morti

Il tasso di positività al 13,9%

Roma, 15 mag. (askanews) – I nuovi casi di Covid in Italia, registrati nelle ultime 24 ore, scendono a 27.162, rispetto ai 36.042 di ieri, secondo il bollettino del Ministero della Salute. I morti sono 62. Il tasso di positività si attesta al 13,9%, mentre i tamponi effettuati sono stati 194.577.Il totale dei ricoverati con sintomi sono 7.532, dei quali 347 in terapia intensiva (30 i nuovi ingressi del giorno, con un calo di 10 unità rispetto al giorno precedente). In totale, le persone attualmente positive in Italia sono 998.118. I dimessi/guariti del giorno sono 30.344. Rispetto a ieri sono stati effettuati 69.170 tamponi in meno.Int9