Venerdì 13 maggio 2022 - 14:36

Papa Francesco: i bombardamenti fanno desiderare cieli di pace

Terribile guerra

CONDIVIDI SU:





















Città del Vaticano, 13 mag. (askanews) – Di fronte alla “terribile guerra in Ucraina, segnata quotidianamente da bombardamenti aerei” è ancor più forte “la speranza che i cieli siano sempre e soltanto cieli di pace”. Lo ha detto papa Francesco nell’udienza che ha concesso oggi ai dirigenti e al personale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac).“Di fronte alla ricorrente tentazione di tornare ad erigere barriere nazionali, risalta ancora di più che la vostra opera è al servizio dell’incontro e della fratellanza”, ha detto Bergoglio. “In stridente contrasto con questa prospettiva sono i casi in cui l’aviazione viene usata come strumento di offesa, di distruzione, di morte. Lo stiamo vedendo purtroppo anche in questa terribile guerra in Ucraina, segnata quotidianamente da bombardamenti aerei. Di fronte a questo desolante scenario, preme più forte al nostro cuore la speranza che i cieli siano sempre e soltanto cieli di pace, che si possa volare in pace per stringere e consolidare rapporti di amicizia e di pace. L’aviazione è amicizia, è incontro!”.Ska/Int2