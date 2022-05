Giovedì 12 maggio 2022 - 07:28

Il presidente degli Alpini chiede scusa alle ragazze: gesti inaccettabili

Favero: valutiamo con nostri legali come tutelarci

CONDIVIDI SU:





















Roma, 12 mag. (askanews) – “Adesso ci sono fatti concreti. E mi consenta innanzitutto di chiedere scusa a chi ha subito le molestie. Faremo di tutto, insieme alle forze dell’ordine, per individuare i responsabili. E se sono appartenenti alla nostra associazione, prenderemo provvedimenti molto forti”. Così Sebastiano Favero, presidente dell’Associazione nazionale alpini, in un’intervista al Corriere della Sera, dopo che decine di donne hanno lamentato comportamenti inappropriati, a volte vere e proprie aggressioni durantee l’ultima adunata a Rimini.“Sono episodi molto gravi, che noi abbiamo condannato fin dall’inizio”, ha commentato Favero. “Hanno sicuramente creato malessere in chi li ha subiti, ma hanno anche provocato un danno d’immagine alla nostra organizzazione. Stiamo valutando con i nostri legali come tutelarci qualora vengano trovati gli autori”, ha aggiunto.Coa/Int9