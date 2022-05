Giovedì 5 maggio 2022 - 15:44

Innovation Village, lunedì a Napoli presentazione quarta edizione

Network per star up organizzato da KforBusiness e Regione Campania

CONDIVIDI SU:





















Roma, 5 mag. (askanews) – Innovation Village alla quarta edizione. Lunedi prossimo alle ore 12.00 nello spazio eventi di Città della Scienza (Napoli) sarà presentata la quarta edizione di Innovation Village Award, il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, che possano apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda Onu 2030.Il premio è istituito da Knowledge for Business, ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed Enea, e organizzato con Phygital Sustainability Expo e Procida Capitale italiana della cultura 2022. Main sponsor è Optima Italia.Interverranno tra gli altri Valeria Fascione, assessore Ricerca, Innovazione e Startup Regione Campania; Pierluigi Stefanini, presidente ASviS; Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village.L’evento si inserisce nell’ambito della settima edizione di Innovation Village, il network sull’innovazione di riferimento del Sud Italia che inizierà proprio lunedì 9 maggio a Città della Scienza, con un’intera giornata dedicata all’innovazione.Nel programma di lavoro un convegno (ore 9.30) sull’ecosistema innovativo della Campania, la presentazione di Start Cup Campania 2022, quest’anno intitolata al compianto Mario Raffa, e del Premio per la migliore tesi di laurea magistrale, intitolato alla memoria di Mario Malinconico.Previsti la presentazione del progetto “Giffoni for Kids”, a cura di Giffoni Innovation Hub, e un focus su nuove tecnologie nelle aree interne dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. Spazio anche all’innovazione nell’accoglienza dei migranti e per superare il gap di genere. Con Inail si parlerà di ricerca per la sicurezza sul lavoro, con Creactivitas di innovazione e sport.Il format è organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania con il supporto di Sviluppo Campania, Enterprise Europe Network e TecUp.