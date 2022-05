Mercoledì 4 maggio 2022 - 09:24

Madre e figlia uccise a Varese, fermato il marito

In gravissime condizioni anche il figlio della coppia, di 23 anni

Roma, 4 mag. (askanews) – Tragedia questa mattina a Samarate, in provincia di Varese, dove due donne, madre e figlia di 60 e 16 anni, sono state rinvenute cadavere in casa, dai carabinieri allertati dai vicini. In gravissime condizioni l’altro figlio di 23 anni trasportato in ospedale. Ferito, ma pare non in maniera grave, anche il marito della donna. L’uomo, sul quale si concentrano i sospetti degli investigatori, sarà interrogato a breve. I carabinieri, infatti, sospettano che la tragedia possa esser stata causata da una lite in ambito familiare.GCa/Int9