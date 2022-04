Sabato 23 aprile 2022 - 16:58

Epatite acuta bambini, “nessun legame con il vaccino Covid”

Lo dice la circolare del ministero della Salute

CONDIVIDI SU:





















Roma, 23 apr. (askanews) – “Non è stato identificato alcun legame con il vaccino anti Covid-19 e un questionario somministrato ai casi, su alimenti e abitudini personali, non ha identificato alcuna esposizione comune”. È quanto si evidenzia nella circolare del ministero della Salute, a firma del direttore generale Prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza.“Al 22 aprile sono giunte in totale 11 segnalazioni che fanno riferimento a pazienti individuati in diverse Regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto). Si tratta quindi di segnalazioni relative a casi sporadici sparsi sul territorio nazionale, la cui aderenza ai criteri della definizione di caso (riportata di seguito) viene di seguito illustrata: ò 1 paziente non rientra nella definizione di caso (ricoverato prima del gennaio 2022); ò 2 casi sono in corso di valutazione per possibili ulteriori cause eziologiche; ò 4 casi sono definibili come “sospetti” (gli esami sono al momento in corso o non definiti); ò 2 casi definiti come “possibili” (età superiore ai 10 anni); ò 2 casi “confermati””.È quanto si legge ancora nella circolare del ministero.“Una positività per Adenovirus o per SARS-CoV-2 è stata per ora riportata solo in due casi sospetti. Il ruolo giocato dagli Adenovirus nella eziologia di queste forme di epatite acuta, ipotizzato da ricercatori UK, non è però confermato in via definitiva. Un caso “possibile” è stato sottoposto a trapianto epatico. Diverse Regioni (Campania, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Calabria, Puglia) hanno comunicato di non avere al momento casi da segnalare”, prosegue la circolare.Red/Vlm/INt5