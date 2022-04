Venerdì 22 aprile 2022 - 14:20

Giornata Terra, Favero (Pd): Veneto può guidare transizione ecologica nazionale

Grande occasione di sviluppo e di lavoro

Roma, 22 apr. (askanews) – “Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Terra. Affrontare il cambiamento climatico è una scelta necessaria per garantire pace e sviluppo anche alla nostra regione. Il Veneto sconta già da tempo gli effetti del cambiamento climatico, l’impreparazione nella gestione della crisi idrica – più volte annunciata – ne è la prova e ahinoi frutto di decenni di politiche ambientali inefficaci e miopi. Il PD Veneto ha svolto in questi mesi una attenta operazione di ascolto di cittadini, associazioni e imprese e di proposte concrete sul tavolo ne ha: nuovi invasi per la siccità, messa in sicurezza delle nostre foreste da incendi e tempeste, azioni a tutela della pesca e delle coste, mobilità sostenibile e città più a misura d’uomo, lotta all’inquinamento, stop – vero – al consumo di suolo, rinnovabili nelle aree dismesse e sui tetti. Una transizione ecologica – giusta per ambiente e cittadini- è poi una grande occasione di sviluppo e di lavoro. Infatti già oggi quasi 42.000 imprese venete, anche in assenza di scelte di governo regionale serie, hanno puntato sull’economia verde per uscire meglio e più forti dalla crisi ed è la terza regione d’Italia per numero assoluto di imprese che hanno investito o investiranno in tecnologie e prodotti verdi. Agire ora è infine una risposta alle migliaia di ragazzi e ragazze che manifestano nelle nostre piazze per un domani migliore”.Lo dichiara in occasione dell’Earthday 2022 Matteo Favero, responsabile Forum Ambiente e Infrastrutture del PD Veneto.