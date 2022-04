Martedì 19 aprile 2022 - 11:33

Bassetti: inaccettabile ciò che sta succedendo in Cina

"Silenzio assordante su disegno sanitario ispirato a dittatura"

Genova, 19 apr. (askanews) – “Sto ascoltando un silenzio assordante su quello che era succedendo in Cina. Trovo inaccettabile e incomprensibile per un uomo di scienza libero, quello che stanno facendo in Cina nel nome di un disegno sanitario che si ispira solo alla dittatura e non al rigore scientifico”. Lo scrive su Facebook l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, commentando il duro lockdown imposto nella città cinese di Shangai per contenere la diffusione del Covid.“Perché – aggiunge Bassetti – i diritti civili e umani di donne, uomini e bambini cinesi contano meno di quelli degli ucraini o degli afgani? Perché il mondo si sta girando dall’altra parte? Valgono sempre – conclude l’infettivologo genovese – i due pesi e le due misure”.Fos/Int9