Le previsioni meteo per Pasqua, sole ma anche vento e freddo

Sanò (ilMeteo.it): "Atteso calo delle temperature"

Milano, 15 apr. (askanews) – Le proiezioni pasquali sono state confermate. Il team de iLMeteo, già all’inizio della settimana, aveva individuato 3 figure meteorologiche principali: l’anticiclone nordafricano, un vortice in arrivo dall’Algeria e una discesa di aria fredda dalla Scandinavia. Il mix tra questi ingredienti era ancora incerto, ma in linea generale ci attendevamo un periodo pasquale all’insegna di prevalenti condizioni soleggiate.La tendenza è stata confermata al 90%, l’unica nota non prevista ad inizio settimana era la forte discesa delle temperature attesa per la Santa Pasqua. Ad oggi, al netto di affinamenti successivi nella previsione, tra Sabato e Domenica potremmo assistere ad un calo di 10°C su buona parte dell’Italia, soprattutto nei valori massimi che da 25°C tornerebbero intorno alla linea dei 15°C. Il consiglio è quello di preparare una valigia più grande: partenza con temperature simil estive, arrivo con maglioni e giubbotti.La notizia del giorno è però che la Pasquetta sarà soleggiata ovunque. La Santa Pasqua invece quest’anno sarà un po’ più variabile, ci attendiamo bel tempo al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbero arrivare anche dei rovesci localmente intensi tra Sicilia e Calabria. Protagonista poi sarà il vento che contribuirà a far percepire temperature più fredde.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che, dopo una parentesi simil estiva e massime fino a 27°C, avremo un netto calo delle temperature nel periodo pasquale, seppur con prevalenza di sole. Nelle prossime ore raggiungeremo l’apice del caldo con valori tipici di Maggio, poi gradualmente dalla Santa Pasqua le temperature si riporteranno intorno alle medie di Marzo: un passo indietro di 2 mesi! Godiamoci questo periodo festivo con il meteo che la natura ci propone e ricordatevi che il sole di Aprile scalda come quello di Agosto, quindi occhio all’eventuale prima tintarella, usate le creme solari anche se le temperature scenderanno verso valori marzolini.red-fcz