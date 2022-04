Giovedì 14 aprile 2022 - 21:06

Papa Francesco: il mondo ha scelto Caino

Non solo in Ucraina

Roma, 14 apr. (askanews) – “A noi in questo momento in Europa ci colpisce tanto questa guerra (in Ucraina, ndr), ma guardiamo un po più lontano, il mondo è in guerra. Dappertutto c’è guerra, perché il mondo, è duro dirlo, il mondo ha scelto la schema di Caino e la guerra è mettere in atto il cainismo, cioè uccidere il fratello”. E’ quanto ha detto Papa Francesco nell’intervista concessa alla trasmissione “A sua immagine”, che andrà in onda domani, di cui il Tg1 ha anticipato un estratto.Alla domanda su come ricercare il dialogo, il Papa ha risposto: “Quando stiamo davanti a una persona dobbiamo pensare come parlare a questa persona, alla sua parte brutta o alla parte più buona, nascosta. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono, è il sigillo di Dio in noi. Mai dobbiamo dare per finita nel male una vita”.Sim/Int2