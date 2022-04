Giovedì 14 aprile 2022 - 14:33

Favero (Pd): con visita vicemin. Sereni a Contarina Veneto parla al mondo

"Una delle più importanti realtà italiane dell'economia circolare"

Roma, 14 apr. (askanews) – “Grazie alla Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Marina Sereni che oggi ha visitato, a Spresiano in provincia di Treviso, una delle più importanti realtà italiane dell’economia circolare rappresentata da Contarina. Un esempio straordinario di tecnologia e saper fare che permette alla nostra comunità di raggiungere traguardi invidiabili nel riuso dei rifiuti. Una gestione virtuosa ed esportabile subito in tantissime parti del mondo. E’ proprio questa l’idea nuova e vincente di un Veneto che grazie alla tutela dell’ambiente, all’innovazione, alla coesione dei cittadini, si apre e parla al mondo”.Lo dichiara Matteo Favero, responsabile forum Ambiente e Infrastrutture PD Veneto.