Mercoledì 13 aprile 2022 - 16:55

Crimini di guerra in Ucraina, la giustizia internazionale alla prova

Intervista a Silvana Arbia, ex Cancelliere della Cpi e prosecutor del Tribunale Onu per il Ruanda

Roma, 13 apr. (askanews) – Le bombe sull’ospedale pediatrico di Mariupol, la città martire che si regge su macerie, le fosse comuni e i cadaveri in strada con le mani legate, le cantine con i corpi martoriati e torturati trovati a Bucha dopo il ritiro delle truppe russe, stupri, deportazioni, violenze contro civili inermi, donne e bambini a Irpin, Hostomel, sommarie esecuzioni e saccheggi, a Chernihiv, Kharkiv e in tutta la regione di Kiev. Bombe a grappolo che uccidono indiscriminatamente, devastanti e vietate. Nel Donbass razzi sulla stazione di Kramatorsk sui civili in fuga, una strage. E’ la realtà della guerra in Ucraina, da quando il 24 febbraio il Cremlino ha dato il via alla “operazione militare speciale”. Ogni giorno si accumulano immagini, foto e video, testimonianze, documenti, raccolti non solo dal governo ucraino – che ha anche aperto un sito – ma da giornalisti sul campo (a prezzo della loro vita), da governi di decine di Paesi e organizzazioni non governative. E “le numerose e credibili accuse di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, provenienti da aree recentemente sottratte alle forze russe, non devono rimanere senza risposta”, come ha detto la sottosegretaria generale delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo.Volodymyr Zelensky, intervenuto con un video al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha evocato il tribunale che giudicò i crimini nazisti della seconda guerra mondiale: “Serve un tribunale come quello di Norimberga”. Le Nazioni Unite hanno creato una commissione d’inchiesta per ‘indagare su tutte le presunte violazioni e abusi dei diritti umani, sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e sui crimini correlati nel contesto dell’aggressione contro l’Ucraina da parte della Federazione Russa’. Un’indagine è in corso alla Corte penale internazionale dell’Aia (istituita nel 1998 con il trattato di Roma e di cui fanno parte adesso 123 Stati). L’Ucraina non ha firmato il trattato ma con due diverse dichiarazioni ha esercitato la facoltà di accettare la giurisdizione della Corte su quello che è successo in Ucraina a partire dal 21 novembre 2013 (Euromaidan). Il 2 marzo il procuratore Karim Asad Ahmad Khan ha annunciato di aver aperto un’indagine sulla situazione in Ucraina sulla base dei referral (denunce) ricevute da 39 Stati, nel frattempo arrivati a 41. Un’indagine che comprende “qualsiasi accusa passata e presente di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte del territorio di Ucraina da qualsiasi persona dal 21 novembre 2013 in poi”. L’Ufficio del Procuratore ha chiesto la collaborazione di tutti gli Stati e aperto un portale dedicato attraverso il quale qualsiasi persona che abbia informazioni rilevanti per la situazione in Ucraina può contattare gli investigatori della Cpi. La presidenza della Corte ha già assegnato la situazione Ucraina alla pre-Trial Chamber II, composta da tre giudici (il giudice Antoine Kesia-Mbe Mindua, il giudice Tomoko Akane e il giudice italiano Rosario Salvatore Aitala).Silvana Arbia è un magistrato italiano di lungo corso ed esperienza, per quasi 9 anni prosecutor al Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha guidato l’accusa in numerosi casi di genocidio tra cui quello che ha portato all’incriminazione del ministro della famiglia e della promozione femminile del Ruanda Pauline Nyiramasuhuk. Ha partecipato, come membro della delegazione italiana, alla conferenza del 1998 a Roma, in cui venne scritto lo statuto di quella che poi sarà la Corte penale internazionale. Il 28 febbraio 2008 è stata eletta, con mandato quinquennale, Registrar (cancelliere) della Corte penale internazionale. Si è occupata, di situazioni complesse come l’Uganda, la Repubblica democratica del Congo, la Repubblica centrafricana, il Sudan, il Kenya, la Costa d’Avorio e la Libia, dei primi processi tra cui quello contro Thomas Lubanga, condannato per crimini di guerra e arruolamento dei bambini soldato (prevenire questo crimine scandaloso è una delle finalità della Fondazione di Silvana Arbia) e del caso contro il presidente sudanese Omar Hasan Ahmad al-Bashir, il primo contro un presidente in carica.A lei Askanews ha chiesto quale giustizia ci può essere per quello che accade in Ucraina.“I tribunali di Norimberga e Tokyo che hanno perseguito i crimini internazionali commessi dai nazisti e giapponesi erano tribunali militari istituiti dai vincitori della seconda guerra mondiale. Il riferimento è evocativo ma quell’esperienza, pur se molto importante, non è riproponibile, in quanto superata dai tribunali penali internazionali indipendenti e dagli sviluppi del diritto internazionale, sia sul piano sostanziale che processuale. Il Consiglio di sicurezza Onu per contrastare una minaccia grave alla pace e alla sicurezza mondiale, derivante dalla commissione di crimini internazionali ha costituito i primi tribunali penali internazionali: il tribunale penale per il Ruanda e quello per l’ex Jugoslavia. La Corte penale internazionale è un’evoluzione ulteriore, è ormai una istituzione centrale per la giustizia penale internazionale, con una giurisdizione potenzialmente universale che vale in qualsiasi Paese del mondo, con i tre meccanismi trigger previsti: il referral (denuncia) degli Stati parte del Trattato di Roma, il referral da parte del Consiglio di sicurezza Onu, oppure il procuratore proprio motu apre le indagini, previa autorizzazione della pre trial-chamber. Anche gli Stati che non sono parte del Trattato possono rivolgersi alla Corte con l’accettazione della giurisdizione, come ha fatto l’Ucraina. La Cpi, con i suoi giudici professionisti, la sua esperienza, la sua struttura è l’istituzione che meglio può rispondere alle esigenze di giustizia a livello internazionale”.Per raccogliere materiale sono al lavoro (oltre alle autorità ucraine) numerose associazioni umanitarie, come Human Right Watch, o i volontari bielorussi di Hajun Project, che hanno denunciato (e diffuso video) le spedizioni in patria da parte dei soldati russi dei pacchi bottino dei saccheggi, o il collettivo internazionale di InformNapalm; ci sono le denunce di 41 Stati (tra cui l’Italia) e il materiale da loro raccolto; sono coinvolti anche Europol ed Eurojust. Biden ha dichiarato che lavorerà con gli Stati europei alla raccolta di documenti, sebbene gli Usa non abbiano firmato il Trattato di Roma.“Tutti si attivano per raccogliere materiali che dimostrino la commissione di crimini di guerra ma – avverte il magistrato – dovranno poi diventare materiali della Corte penale internazionale dell’Aia per essere utilizzati al processo. Non sono trasferibili così come sono, l’ufficio del procuratore dovrà vagliarli e validarli prima di assumerli nel fascicolo, per garantire che la fonte di prova sia acquisita indipendentemente. E questo garantisce, fin dalle basi, l’imparzialità della Corte e al contempo la forza del suo giudizio”.In questo momento – sottolinea Silvana Arbia – “le relazioni internazionali e il diritto internazionale sono condizionati da una logica d’emergenza, con una grave erosione dell’autorità dell’Onu la cui missione è il mantenimento della sicurezza e della pace nel mondo. Emergenza che può anche sollecitare un’ulteriore evoluzione dei processi decisionali del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ma quando si fa ricorso alla giustizia internazionale occorre preservarne l’autorità e l’imparzialità: il diritto è una cosa, la politica è un’altra, e non si può creare un doppio standard di giustizia”.Quali sono i crimini sui cui la Cpi può giudicare? Sono i crimini internazionali di genocidio, i crimini contro l’umanità, crimini di guerra e l’aggressione. In base alla sua esperienza, quali crimini si configurano in Ucraina? Che cosa è successo in Ucraina? “Basandomi, come ogni persona, su informazioni di seconda mano, che i media, i governi o le organizzazioni non governative rendono conoscibili, gli eventi accaduti in Ucraina dal 24 febbraio possono costituire crimini contro l’umanità e crimini di guerra”.Nella lista dei crimini contro l’umanità ci sono anche crimini comuni. Quando l’omicidio diventa crimine contro l’umanità? “Quando è commesso nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili e con la consapevolezza di questo attacco. Questo contesto, in base a quello che sappiamo oggi, c’è in Ucraina. Tutti i crimini commessi – stupro, omicidio, deportazione, sterminio, riduzione in schiavitù, imprigionamento, tortura, schiavitù sessuale – si qualificano così come crimini contro l’umanità”. Ed “è in atto un conflitto armato internazionale, questo è incontestabile, quindi tutti i crimini di guerra previsti dall’articolo 8 del Trattato di Roma che si verificano possono essere giudicati dalla Cpi”. Ad esempio è un crimine di guerra “dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità”, “dirigere attacchi intenzionalmente contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti”, è un crimine di guerra il saccheggio, prendere ostaggi, affamare i civili. Usare armi particolarmente letali e che possono causare vittime civili indiscriminate, come le cluster bomb o le armi termobariche, è un crimine, anche se si è in guerra. L’elenco di atrocità che l’essere umano può commettere è lungo, e molte sembrano essere divenute realtà in Ucraina.Il procuratore della Cpi sta già raccogliendo materiali per poter formulare le sue accuse e “questo è un momento molto delicato e particolare. Per questo il procuratore ha invitato gli Stati a collaborare anche invitando esperti in campo investigativo per lavorare nel suo ufficio, sotto la sua egida. Penso che il procuratore sia già a buon punto, le cose sembra stiano andando abbastanza velocemente, anche perché ci sono delle tecniche di indagine ormai molto sofisticate, satelliti che possono registrare immagini e sequenze di immagini, si possono intercettare comunicazioni”.Come si raccolgono le prove dei crimini nei teatri di guerra? “A questo livello si raccoglie tutto, tutte le informazioni disponibili, poi si valutano gli elementi che sono credibili, affidabili sui quali poter fare un approfondimento e che potranno poi sostenere le accuse e i mandati di arresto. E’ una fase preliminare dove non si può ancora parlare di prove ma è delicata, c’è il rischio di perdere per sempre potenziali prove. Non si può né deve trascurare nulla. E in questa fase è essenziale anche il lavoro di outreach, di informazione e di costruzione di un dialogo tra la Corte e le affected communities, alle quali si deve spiegare che cos’è la Cpi, come opera e che risultati può ottenere, parlare con le vittime e far sapere che esiste la protezione dei testimoni. Accanto alla raccolta delle informazioni è molto importante anche la custodia. Dopo aver verificato l’autenticità, è essenziale custodire le potenziali prove per un processo. In particolare, l’unico metodo per conservare una prova orale è la protezione del testimone. Siamo in teatri di guerra, di conflitto, le persone sono in fuga, il rischio è che il testimone sparisca, non sia più in vita, oppure sia minacciato e quindi non voglia più testimoniare o non possa arrivare al processo. Adesso, sia in Ucraina che nei Paesi che accolgono i profughi, si devono identificare e proteggere subito i potenziali testimoni. Il Registry (la Cancelleria) ha un ufficio apposito: l’unità di protezione dei testimoni e delle vittime. C’è un team che affianca la vittima, tra cui un esperto per aiutare chi ha subito un trauma così profondo”.“C’è una grande attenzione alle vittime in tutto quello che è il procedimento davanti alla Cpi. Per rappresentare direttamente il loro punto di vista, possono partecipare al processo e chiedere di ottenere riparazione. E’ un sistema di giustizia molto completo e moderno”.Dopo la raccolta e il vaglio dei materiali, accertati i crimini si devono identificare i responsabili, e responsabile non è solo chi direttamente per azioni (od omissioni) commette il crimine: “E’ prevista la cosiddetta ‘responsabilità del comandante’, che è molto importante, soprattutto per i crimini di guerra. Il ‘comandante’ non è soltanto chi lo è per grado militare ma anche l’autorità civile o la persona che di fatto esercita il controllo su un’altra, che sia un soldato o un subordinato. E questo ‘comandante’ non è solo responsabile direttamente, se gli atti che si traducono in crimini sono ordinati, previsti, accettati, ma anche se non sono impediti o, nel caso siano già stati commessi, non sono puniti. Se dopo aver avuto conoscenza del crimine non lo ha punito, chi ha l’autorità è responsabile. E non può dire ‘non lo sapevo’, non esiste questa giustificazione”.Così la Cpi, una volta provati i crimini di guerra, come potrebbe arrivare ad incriminare non solo le alte gerarchie militari russe, ma anche quelle governative, fino al presidente Putin? “Chi ha ordinato, pianificato, organizzato, inviato le truppe ha già la responsabilità diretta se ha ordinato, pianificato, organizzato azioni criminali. Se invio truppe in un luogo dove i piani di guerra individuano un ospedale, una scuola, residenze civili e ordino comunque un’operazione militare, anche se non dico ‘eliminate e uccidete i civili’, ma comunque prendo il rischio che i civili siano uccisi, sono responsabile di un crimine di guerra. Così come se ordino un attacco sapendo che verranno usate armi vietate”. La regola del “comandante” può far risalire tutta la catena del potere, fino all’autorità politica più alta che ha ordinato l’attacco.La Russia, dal presidente Putin a tutti i più alti funzionari, ministri, portavoce e in tutte le sedi, nega la commissione di crimini; nega ad esempio le esecuzioni di Bucha, o il bombardamento di ospedali, sostenendo che siano messinscene e provocazioni da parte del governo di Kiev.“L’unico modo per uscire dalle propagande dalla guerra è fare le indagini e che a farle sia un organismo indipendente come la Cpi, la sola che può rendere giustizia ponendo fine all’impunità di responsabili di crimini gravissimi, in maniera indipendente, accertando le responsabilità in tutti i suoi gradi. L’Ucraina può anche procedere con i propri tribunali, ma sarebbe una giustizia non imparziale. Io mi auguro che la Corte penale internazionale possa fare la sua indagine, il suo lavoro con la collaborazione necessaria di tutti, ma indipendentemente da tutti”. E il peso di una decisione di una Corte indipendente come la Cpi sarebbe schiacciante: “L’esperienza dimostra che già l’atto di accusa di un crimine internazionale da parte di un organismo penale internazionale come la Corte, anche se da confermare con il processo, è infamante. L’imputazione e il mandato di arresto sono già praticamente la fine per un leader, è il massimo del discredito, della squalifica. Il valore di una pronuncia di una Corte indipendente e imparziale ha questa portata”.Se si arrivasse al mandato di arresto, come si potrebbe poi arrivare ad arrestare un leader politico, considerando tra l’altro che la Russia non aderisce neanche al Trattato (così come Usa e Cina)? “La collaborazione tra gli Stati per eseguire un mandato d’arresto è la parte più difficile. Lo è sempre, lo è stato anche per i tribunali ad hoc dell’Onu che pure operavano con una forte base giuridica, il capitolo VII della Carta Onu con obblighi imperativi a carico degli Stati. Ogni volta – ricorda Silvana Arbia – con i mandati emessi dal Tribunale speciale per il Ruanda abbiamo incontrato difficoltà, poche volte gli Stati hanno collaborato. Stessa cosa per la Cpi. Quando abbiamo chiesto al Kenya, Paese firmatario del trattato, di arrestare per genocidio e crimini di guerra il presidente del Sudan Omar al-Bashir, non solo la richiesta è stata ignorata, ma l’interessato è stato accolto sul tappeto rosso”. “La mobilitazione che vedo oggi per l’Ucraina mi aspetto che si traduca, qualora fosse emesso un mandato di arresto, in atti pratici ovvero nell’esecuzione dell’arresto, chiunque sia il destinatario, indipendentemente dal suo grado e dalla sua autorità, da parte dello Stato in cui si trovi. E l’arresto dell’imputato è fondamentale perché non è possibile davanti alla Corte penale internazionale un processo in assenza, in contumacia. Senza l’arresto, si bloccherebbe tutto alla fase preliminare”.E’ un sistema complesso, i cui esiti hanno un peso enorme anche nello scrivere la storia delle nazioni, per cui “è molto importante che di fronte agli orrori che vengono scoperti in Ucraina si arrivi ad un giudizio internazionale imparziale, indipendente”. Ma – e lo dice un magistrato – oggi c’è un’urgenza che la giustizia internazionale non può adempiere: “Per fermare le atrocità contro il popolo ucraino è importante agire su altri canali, perché la giustizia ha i suoi tempi. Ora è urgente andare avanti con le trattative, con tutti i canali diplomatici”.Silvana Arbia lo dice da procuratore che ha cercato e perseguito i responsabili del genocidio in Ruanda, con la fermezza di chi ha già visto l’orrore: “E’ urgente fermare la guerra. Io ho vissuto quello che è successo in Ruanda, in quasi nove anni, ho visto come vivono i pochi sopravvissuti. Ogni giorno che passa in guerra ci sono migliaia di persone che muoiono, sono ferite, traumatizzate, perdono qualcosa. Io ho visto persone diventate pazze per quello che hanno dovuto sopportare. Persone che hanno subito un trauma così forte da maledire di non essere morte. Donne vittime di atroci stupri, sanguinare, senza possibili cure per tutta la loro vita. Ogni giorno di guerra in Ucraina, succede la stessa cosa. E ogni giorno di guerra è una responsabilità di tutti. Gli Stati forti, i grandi attori che hanno la vera capacità di influenza – la Cina, gli Stati Uniti, anche l’India può svolgere un ruolo importante di intermediazione – hanno una responsabilità, devono fare qualsiasi cosa per non prolungare questa guerra, perché ogni giorno succedono atrocità in guerra”.Per Silvana Arbia armare l’Ucraina, non è la via per aiutare il popolo ucraino, anzi “è irresponsabile e immorale, bisogna disarmare chi ha le armi con gli accordi. Serve una via di uscita dal conflitto, subito una tregua con un cessate il fuoco che possa dare la possibilità di riflettere. Non c’è un’altra soluzione altrimenti è l’inizio di una guerra che non finirà mai, con tragiche conseguenze per tutti”. “Purtroppo le logiche di potere prevalgono, ma se vogliamo veramente dire che siamo più moderni e avanzati questo conflitto drammatico deve finire”. Quello che sta succedendo in Ucraina “è molto tragico e salvare la vita è un dovere di tutti. Anche noi cittadini dovremmo fare pressioni. Ci dispiace, accogliamo i profughi, ma non basta, dovremmo impegnarci di più e spingere i nostri governi perché facciano di tutto per fermare subito la guerra. Non bisogna lasciare nessuna via intentata. Tutti devono capire quanto costa la guerra ogni giorno a chi la sta soffrendo”. L’appello del magistrato Silvana Arbia, premio per la pace Soroptimist International 2013, è accorato quanto urgente: “Non c’è tempo da perdere”. Perché “anche un minuto può essere un’occasione per vivere o per morire”.Gtu