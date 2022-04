Sabato 9 aprile 2022 - 12:44

Colpo di coda invernale nel week end: temporali, vento e grandine

Gussoni (ilMeteo.It): "Da lunedì ribaltone con caldo e sole"

Milano, 9 apr. (askanews) – Primavera ballerina. Appena il tempo di gustare i primi tepori della stagione e dal pomeriggio ecco il nuovo colpo di coda dell’inverno. E’ in arrivo una perturbazione molto veloce, ma con connotati finnici: si tratta infatti di un fronte freddo collegato alla saccatura presente sulla Scandinavia ed in particolare sulla Finlandia dove nevica fino al livello del mare.Questo fronte freddo porterà un nuovo calo sensibile delle temperature, avremo temporali intensi dal Nord-Est verso il Centro, anche con grandine e troveremo addirittura la neve a quote di alta collina sugli Appennini settentrionali, intorno ai 600-900 metri. Dopo essere stato il protagonista dei mesi invernali, il vento di Foehn tornerà oggi tra Piemonte e Lombardia, anche teso fino a Torino e Milano. Troveremo dunque valori termici più alti al Nord-Ovest per il vento caldo e secco, ma su tutto il resto dell’Italia ci attendiamo un sensibile calo delle temperature con minime intorno agli zro gradi in Pianura Padana per la Domenica delle Palme.Da lunedì ci sarà un drastico e nuovo cambio di stagione con l’arrivo dell’anticiclone nordafricano, sole e caldo simil estivo. Un ribaltone, un arabesque, una veloce piroetta tipica proprio di questa primavera ballerina. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che, dopo lo scivolone meteo atteso in questo weekend, scoppierà una fase calda e soleggiata con i primi 28-30 gradi in arrivo in Italia da martedì prossimo in poi.Int9