In Italia è “altalena di primavera”: temperature su ma tornano le piogge

Tedici (ilMeteo.it): "Tipica mezza stagione con sbalzi improvvisi"

Milano, 5 apr. (askanews) – Questo inizio di Primavera 2022 presenta uno strano scenario: abbiamo un quadro molto movimentato con forte gelo sul nord Europa e caldo diffuso sul Mediterraneo. Si tratta di uno scenario frequente tanti anni fa, la "Primavera di una Volta", quella stagione di mezzo che ci traghettava lentamente dal rigido inverno alla torrida estate, e viceversa. Quest'anno è tornata la mezza stagione. In pratica sull'Europa settentrionale è ancora Inverno con cicloni profondi colmi di aria gelida polare e artica: neve fino in pianura in Scandinavia, gelo in Francia, Germania, Cechia, Polonia e Repubbliche Baltiche sotto un manto bianco come a gennaio. Di contro, intorno alle Colonne d'Ercole si presenta l'ennesimo ciclone atlantico con connotati nordafricani: dal Marocco sabbia del deserto, aria calda e piogge verso l'Italia.Il nostro Belpaese, trovandosi in mezzo a queste 2 configurazioni diametralmente opposte, risentirà nei prossimi giorni di sballottamenti improvvisi: avremo l'altalena tipica delle temperature della Primavera di una Volta, arriveremo a 25 gradi al Nord per poi riassaggiare un rapido calo termico nel weekend delle Palme, passeremo da momenti soleggiati ad altri instabili e piovosi.Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, prevede un impulso atlantico-nord africano con "piogge rosse" da domani e poi, da sabato, l'arrivo di un nucleo freddo con maltempo quasi invernale. In questo momento, con la "Primavera di una Volta", è difficile confermare previsioni oltre il terzo giorno, stiamo vivendo una Mezza Stagione piena di cambiamenti meteo improvvisi.