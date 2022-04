Sabato 2 aprile 2022 - 13:49

Sabato di temporali e neve sull’Italia, poi torna la primavera

Venti con raffiche anche oltre 90 km orari, pericolo mareggiate lungo le coste

CONDIVIDI SU:





















Roma, 2 apr. (askanews) – Sabato di temporali e neve sull’Italia, poi torna la primavera.Con l’inizio del mese un ciclone, arrivato direttamente dalla Norvegia, ha portato un drastico calo delle temperature e maltempo diffuso. Riportando anche le piogge al Centro-Nord, e secondo ilMeteo.it sarà un sabato 2 aprile da archiviare negli annali meteorologici: una giornata d’inverno. Fino allo scorso mercoledì, infatti, in Italia si registravano massime sui 20 gradi, con un picco di 27 gradi in Sicilia; ad inizio settimana avevamo 23-25 gradi anche in Pianura Padana, a Firenze e Roma.Adesso, la neve cade a quote collinari tra Toscana e Lazio, il vento prende la rincorsa con mareggiate che minacciano le coste occidentali. Un quadro meteorologico molto particolare all’inizio di aprile, a cui prestare attenzione.Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilmeteo.it, spiega che nelle prossime ore l’altezza delle onde potrebbe raggiungere gli 8 metri sul Mar di Sardegna, i 5 metri dal Mar Ligure fino al Basso Tirreno. Il vento soffierà impetuoso da Ovest, di maestrale sulla Sardegna e di libeccio freddo sul versante occidentale della penisola: sono attese raffiche di 90 km/h lungo le coste e sui crinali appenninici. Sulla Sardegna orientale i venti di caduta potrebbero essere anche più intensi.Il maltempo colpisce soprattutto la fascia compresa tra Sardegna, Lazio ed Abruzzo con 30-40 cm di neve a quote collinari, venti di burrasca e mareggiate, ma attenzione anche sul resto del Paese. Vietato comunque avventurarsi in mare durante questo weekend. Probabilmente già il prossimo fine settimana, quello delle Palme, sarà tranquillo e sereno: da martedì 5 tornerà la Primavera su tutta l’Italia e all’orizzonte si intravedono già i primi caldi simil-estivi.Red/Gtu/Int9