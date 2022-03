Mercoledì 30 marzo 2022 - 19:05

La Mantia: riparto dal Mercato con un ristorante rock and blues

Nuovo locale in Centrale a Milano con una ottantina di coperti

Milano, 30 mar. (askanews) – Filippo La Mantia, a 62 anni, riparte dal Mercato, quello Centrale a Milano, con un ristorante “rock&blues” dove l’atmosfera ricorda quella a cui aveva abituato i suoi clienti in Piazza Risorgimento, in un ambiente più piccolo e un po’ più informale. Dopo i due anni difficili della pandemia, in cui è stato costretto – “io ho scelto di chiudere il luogo che avevo che per un cuoco era un sogno totale, rappresentava un po’ tutto” – torna “emozionato come al primo giorno di scuola”: “Io oggi sono positivo perchè dopo un anno e mezzo di fermo forzato, in cui non sono mai stato fermo, sono qui” con una cucina dal forte accento siciliano, come la passione con cui ha scelto di ricomunciare: “Riparto dal mercato – ha detto – io, che sono di Palermo e ho vissuto dentro i mercati negli anni 70 e 80 quando facevo il fotoreporter, ho ritrovato qui la stessa atmosfera, la cordialità, il senso del vicinato”.Nei 140 metri quadrati al primo piano del Mercato Centrale di Milano, tra le teste di moro che ricordano le sue origini e le foto di Gianmarco Chieregato, altra sua passione, una 80ina i coperti a pranzo e a cena, con una doppia formula di servizio: buffet a prezzo fisso a mezzogiorno (come quello domenicale del ristorante in piazza Risorgimento) e alla carta la sera. “Questo posto è il rifacimento in piccolo del luogo che avevo in piazza Risorgimento, stesse atmosfere, luci, percezioni, immagini e fotografie. E tra poco ci sarà anche una motocicletta. Sarà un posto rock&blues” ha detto rivelando di voler riuscire a “fare tre volte a settimana musica”.Dietro questa nuova sfida c’è la mano di un uomo importante per La Mantia. Erano i mesi difficili della pandemia, col locale di piazza Risorgimento ormai chiuso e “il mio architetto che per me è come dire il mio papà, Piero Lissoni, colui che mi ha fatto tutti i locali e anche casa, un giorno mi ha detto ‘ti porto al Mercato Centrale’. Era un sabato a pranzo, io e Piero veniamo qui dentro e rimango folgorato. Purtroppo o per fortuna uno spazio di questo tipo era quasi libero e Umberto Montano (presidente di Mercato Centrale, ndr) ha detto prendilo”.Di lì è partito questo nuovo progetto dove la cucina conserva i tratti distintivi dell’oste La Mantia: innanzitutto l’idea di positività. “Ai ragazzi dico se siete in bianco e nero non venite a lavorare, la cucina deve essere a colori perchè la cucina è positività”, racconta. Ma anche il menù è un concetto tutto suo. “E’ indicativo – dice – io vorrei la lavagnetta con scritto cosa si mangia, la sera è alla carta ma anche la carta è un’indicazione, il cliente può chiedere, come da 25 anni, tutto quello che vuole”. Tutto, o quasi, perchè dalla sua cucina sono banditi “l’utilizzo di aglio, cipolla, porro e scalogno. Ho avuto anni, secoli di insulti, non mi importa niente, non sono allergico ma non mi piacciono”. Altro elemento fondamentale per capire i suoi piatti è l’assenza della tecnica: “Tutti i miei amici, stellatissimi chef, hanno fatto della tecnica uno stile di vita, io non riesco a incamerare la tecnica perchè sono un autodidatta e a 62 anni va bene così”.Nel menù dell’oste palermitano però c’è una certezza, che va al di là delle stagioni: la caponata. “Diciotto anni fa a Roma in inverno avevo tolto la caponata dal menù – racconta – i miei clienti l’hanno voluta e sono dovuto andare al supermercato a comprare le melanzane per farla; quindi l’unica cosa che mi concedo fuori stagione è la caponata”. A questo piatto, oltretutto, è legata un’iniziativa benefica: per ogni porzione devolverà un euro alla Croce Rossa di Milano. Un gesto con cui ha voluto ricordare “il grande amico e fratello di sangue Gino Strada che mi ha insegnato tantissimo: ho avuto l’onore di andare con lui in Sudan e in Sierra Leone, ho vissuto l’uomo in prima persona e mi ha insegnato che per avere bisogna dare”.Da ultimo un tributo alla città che da domani gli consentirà di tornare dietro i fornelli: “Sono grato a Milano, mi ha dato un Ambrogino a dicembre di cui sono veramente felice – ha detto ricordando il riconoscimento per aver cucinato per il personale del Niguarda durante la pandemia – e ho un dovere nello stare a Milano enorme, senza nulla togliere a Roma e Palermo”.