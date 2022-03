Martedì 29 marzo 2022 - 13:21

Indipendenza energetica, Conte chiude convegno domani al Senato

Incontro alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, con De Petris e Pecoraro Scanio

Roma, 29 mar. (askanews) – Più rinnovabili per l’indipendenza energetica dell’Italia. Solare sulle coperture, eolico offshore, idroelettrico e geotermia sostenibili made in Italy per ridurre la dipendenza del nostro Paese dalle importazioni di fossili dall’estero. Saranno queste le proposte che verranno presentate e discusse al convegno “Italia e UE: indipendenza energetica e sfida EcoDigital”, promosso su iniziativa della Senatrice Loredana De Petris in collaborazione con Fondazione UniVerde, Fondazione Homo Ex Machina, TeleAmbiente e Radio Radicale che si svolge mercoledì 30 marzo alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica.“Questo incontro punta a rilanciare quel vero Green Deal Europeo che ispira il Pnrr e le transizioni ecologica e digitale. Discuterne con rappresentanti delle istituzioni, della società civile, delle imprese innovative e con Giuseppe Conte, che da premier è stato protagonista di questa svolta della Ue, è un segnale importante – dicono Loredana De Petris e Alfonso Pecoraro Scanio, aggiungendo – Ora con la tragedia della guerra, la sfida EcoDigital deve essere rafforzata per accelerare l’indipendenza energetica che solo efficienza e rinnovabili possono garantire in modo duraturo. Dobbiamo mettere in rete tutti coloro che nelle forze politiche e sociali, nelle imprese e nella comunità scientifica condividono questa sfida e sono indipendenti dalle lobby dei fossili, delle armi e della speculazione”.Introducono: Sen. Loredana De Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica); Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde); Jacopo Mele (Presidente Fondazione Homo Ex Machina) e Chiara Schettino (Co-Founder Conthackto). Saluti di: Giuseppe Sala (Sindaco di Milano) e Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli).Intervengono: Francesco Boccia (Componente VI Commissione); Gianni Girotto (Presidente X Commissione); Livio de Santoli (Prorettore alla Sostenibilità, La Sapienza); Agostino Re Rebaudengo (Presidente Elettricità Futura); Rossella Muroni (Vicepresidente VIII Commissione); Massimiliano Smeriglio (Europarlamentare); Fabio Massimo Castaldo (Europarlamentare); Francesco Borrelli (Consigliere Regione Campania); Francesco Laforgia (Segretario della Presidenza del Senato). Modera: Alessio Falconio (Direttore Radio Radicale). Conclude i lavori: Giuseppe Conte.Tra i video contributi a cura di TeleAmbiente che verranno rilanciati durante l’evento, sono previsti , tra gli altri , quelli del prof. Domenico De Masi (Sociologo e Presidente comitato scientifico Fondazione UniVerde); Virginia Raggi (Presidente Commissione di Roma Capitale per candidatura Expo2030); Giuseppe Onufrio (Direttore Greenpeace Italia); Rosalba Giugni (Presidente Marevivo).