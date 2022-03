Sabato 19 marzo 2022 - 11:38

Realacci: boschi e foreste possono essere punto di forza per Pnrr

Biodiversità parte essenziale di un'economia diversa

Milano, 19 mar. (askanews) – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può avere nei boschi e nelle foreste uno dei suoi punti di forza a partire da un’alleanza tra pubblico, privato, comunità e cittadini. Nella Giornata Internazionale delle Foreste ricordiamo che l’Italia è oggi con 11,4 milioni di ettari e il 38% della sua superficie territoriale il secondo tra i grandi paesi europei per copertura forestale”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci.“Ogni anno – ha poi aggiunto – le foreste italiane sottraggono dall’atmosfera circa 46,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica, che si traducono in 12,6 milioni di tonnellate di carbonio accumulato. Gli alberi riducono una parte delle emissioni di CO2, danno più qualità e abbattono l’inquinamento nelle città, possono rafforzare la filiera del legno importante per il Made in Italy. La biodiversità e la bellezza sono una parte essenziale di quell’economia a misura d’uomo che è il cuore del Manifesto di Assisi”.