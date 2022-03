Giovedì 17 marzo 2022 - 17:09

Nel Lazio in 24 ore 9.504 positivi al coronavirus, 4.329 a Roma

D'Amato: aumenta l'incidenza, variante Omicron B2 per la metà dei casi

Roma, 17 mar. (askanews) – “Oggi nel Lazio su 10.944 tamponi molecolari e 46.626 tamponi antigenici per un totale di 57.570 tamponi, si registrano 9.504 nuovi casi positivi (+748), sono 8 i decessi (-3), 1.036 i ricoverati (+6), 74 sono le terapie intensive (+5) e +8.312 i guariti”. Sono i numeri del covid nel Lazio diffusi poco fa dall’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 16,5%, mentre i casi a Roma città sono a quota 4.329”. Come spiega l’assessore “aumenta l’incidenza di circa il 50% rispetto alla scorsa settimana con 780 casi per centomila abitanti, ma cala l’occupazione dei posti letto ordinari e delle terapie intensive. Il valore Rt resta stabile sotto 1 (0.84). La variante Omicron B2 rappresenta la metà dei casi”.Bet/Int2