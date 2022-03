Mercoledì 16 marzo 2022 - 17:56

Trasporto a temperatura controllata, Ups Healthcare espande flotta

Ad altre cinque regioni, ora raggiunge 60% territorio italiano

Roma, 16 mar. (askanews) – Ups Healthcare ha annunciato in una nota ufficiale l’espansione della flotta dedicata al trasporto a temperatura controllata nelle regioni di Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.La flotta, che in precedenza serviva già Sicilia, Calabria, Lombardia e Liguria, raggiunge ora – si legge nel comunicato – circa il 60 per cento del territorio italiano con un network dedicato al trasporto dei prodotti healthcare, fornendo un servizio che risponde alle esigenze in continua evoluzione nel campo delle consegne dei medicinali di nuova generazione.“Stiamo investendo per sostenere al meglio le terapie innovative dei nostri clienti, che sono tra i trattamenti farmacologici più complessi e delicati di sempre”, ha dichiarato Fabio Mioli, Managing Director, South Europe UPS Healthcare.“Questi trattamenti critici richiedono livelli quasi perfetti di servizio e la nostra flotta ampliata svolgerà un ruolo fondamentale nell’offrire un trasporto di qualità che garantisca l’arrivo dei medicinali con puntualità, alla temperatura adeguata e in condizioni perfette”, ha aggiunto.I veicoli di Ups Healthcare garantiscono il trasporto di prodotti sanitari in ambienti a temperatura controllata in conformità agli standard Gdp e offrono una consegna entro il giorno successivo a ospedali, farmacie, cliniche, laboratori e medici che fanno sempre più affidamento per i loro pazienti su trattamenti critici, sensibili alla temperatura.L’ampliamento della flotta si aggiunge ai servizi di trasporto per la catena del freddo di UPS Healthcare già presenti in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Ungheria, Regno Unito e Polonia.Le innovazioni nel campo dei farmaci biologici, farmaci ‘specialty’ e della medicina personalizzata richiedono una logistica di precisione e a temperatura controllata per consegnare i farmaci critici per il paziente, che sono particolarmente rilevanti per il mercato italiano, tra i maggiori produttori di farmaci al mondo, ha ricordato la nota.