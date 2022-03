Martedì 15 marzo 2022 - 12:13

Ha Green Pass normale, stop a Sigep per presidente Hausbrandt

Zanetti: comportamente scandaloso, lesivo libertà individuale

CONDIVIDI SU:





















Roma, 15 mar. (askanews) – Non ha il Super Green pass ma solo il Green pass normale, per questo a Martino Zanetti, presidente di Hausbrandt, viene negato l’ingresso al Sigep di Rimini. A denunciarlo è lo stesso Zanetti in una nota, che definisce l’atteggiamento dell’Ente Fiera “radicale e intimidatorio”. Il divieto di ingresso, si spiega, “ha creato un danno morale e materiale ad un imprenditore stimato e sempre propositivo nel mondo dell’imprenditoria del settore alimentare, impedendogli in modo categorico la possibilità di incontrare gli operatori presenti in Fiera e di portare avanti trattative importanti, che erano già state programmate”.“Questo impedimento gravemente lesivo della libertà individuale e fortemente limitativo del diritto di poter fare impresa in un Paese democratico – afferma Martino Zanetti – si dimostra un comportamento scandaloso da parte di Sigep, che non ha voluto trovare alcuna possibilità di confronto”.