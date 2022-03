Lunedì 14 marzo 2022 - 20:53

200mila docenti pronti a chiedere il trasferimento

Per assistere parenti in difficoltà

CONDIVIDI SU:





















Roma, 14 mar. (askanews) – Un esercito di 200mila docenti pronti a chiedere il trasferimento per assistere parenti in difficoltà. Pubblicata l’ordinanza ministeriale con cui è stato dato il via alla procedura di mobilità del personale scolastico. “Una roulette russa -spiega l’avvocato Vincenzo La Cava, profondo conoscitore della materia- che mette a rischio la serenità di migliaia di famiglie”.La domanda, che deve essere presentata entro il 15 marzo, è l’atto finale di norme inserite nel contratto collettivo di lavoro: “Il problema -dice ancora La Cava- è che il contratto presenta evidenti illegittimità che il più delle volte calpestano elementari diritti. Succede così che migliaia di docenti si vedono costretti a permanere presso la sede di titolarità, nonostante assistano parenti e/o affini disabili sino al terzo grado o siano genitori di figli inferiori a tre anni”.Il contratto, infatti, prevede il diritto di precedenza soltanto in favore del docente disabile o che assiste il coniuge o il figlio disabile e non anche in favore di tutti i parenti e/o affini, sino al terzo grado, come invece è espressamente previsto dalla legge 104/1992. “Un fenomeno -sottolinea l’avvocato La Cava- che riguarda in particolare uomini e donne del Sud che, dopo avere accettato un incarico a centinaia e centinaia di chilometri, non riescono più a tornare a casa”.Come, ad esempio, una docente di Messina, con cattedra a Roma, figlia e referente unica del padre disabile, che si era vista negata il trasferimento nella sua città di origine. Un diritto ottenuto solo dopo un inevitabile iter giudiziario: “Ma non si tratta -afferma ancora La Cava- di un caso isolato. Tutt’altro. Non posso dimenticare il caso di una docente, titolare a Venezia, che aveva chiesto di tornare in Sicilia per assistere alla figlia di appena un anno. Anche qui il trasferimento, prima negato, è stato concesso solo grazie all’intervento del Tribunale di competenza”.Ma non solo. La platea dei docenti ingiustamente penalizzati è molto più ampia e non riguarda esclusivamente la 104 o le problematiche relative ai minori di tre anni. Il contratto collettivo, infatti, viola il criterio meritocratico ai cosiddetti docenti esiliati al Nord che, nonostante abbiano quindici o venti anni di servizio, non riescono a rientrare nelle loro regioni d’appartenenza e restano immobilizzati fuori sede. “Una situazione paradossale -conclude La Cava- sicuramente diversa da quella di molti neo immessi in ruolo che, seppur siano al primo incarico, ottengono immediatamente l’idonea sede al Sud. Anche questa discriminazione o anomalia fra docenti va sottolineata, denunciata e modificata con grande urgenza”.Un’odissea che si ripeterà anche quest’anno. ll 17 maggio verranno pubblicati infatti i trasferimenti e molti saranno i docenti che non si vedranno tutelati i propri diritti. Inevitabile la conseguenza: dovranno rivolgersi al Tribunale competente per non restare lontani dai propri affetti.